Вашингтон, 20 февраля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Россия, которая считает Донбасс частью Украины, не претендует на чужие территории. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу CBS.

Mil.ru Анатолий Антонов

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»Мы (власти России) не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран, — заявил Антонов. — Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины».

Дипломат также добавил, что планов «нападать» на Украину у России нет.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что власти США, когда отрицают факт геноцида русских в Донбассе, проявляют примитивный и грубый цинизм.