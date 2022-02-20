Луганск, , 20:36 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток пытались вести воздушную разведку в зоне ответственности Луганской Народной Республики (ЛНР) 42 раза. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил 20 февраля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Нами отмечается активизация всех видов разведки противника, — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР. — С начала текущих суток зафиксированы 42 попытки ведения воздушной разведки украинскими боевиками вдоль всей линии боевого соприкосновения».

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженность на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, любая искра может привести к непоправимым последствиям.