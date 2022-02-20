Луганск, 20 февраля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток пытались вести воздушную разведку в зоне ответственности Луганской Народной Республики (ЛНР) 42 раза. Об этом, как передает «Луганский информационный центр», сообщил 20 февраля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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»Нами отмечается активизация всех видов разведки противника, — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР. — С начала текущих суток зафиксированы 42 попытки ведения воздушной разведки украинскими боевиками вдоль всей линии боевого соприкосновения».

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженность на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, любая искра может привести к непоправимым последствиям.