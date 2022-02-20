Москва, 20 февраля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Tesla Boy, московский синти-поп проект «синтезаторного гуру»Антона Севидова, вернется к концертной деятельности в марте 2022 года, сообщает пресс-служба концертного агентства Pop Farm.

Pop Farm Московская группа Tesla Boy

7 марта после нескольких переносов Tesla Boy обещают выступить на сцене «Главклуб» в Москве. А спустя пять дней — представить новый сингл Animal в клубе «Морзе», Санкт-Петербург. Мероприятия состоятся в формате COVID-free, для их посещения зрителям будет необходимо предоставить QR-код, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Ранее в своих социальных сетях основатель коллектива Антон Севидов поделился видео из домашней студии, в котором слышен фрагмент новой композиции. Напомним, что их последний сингл Animal был выпущен 15 октября, за три недели до первоначальных дат ближайших концертов. Сингл «Прогулка», вышедший в ноябре 2020 года, также стал частью концертной кампании.

Созданная в конце нулевых электро-поп-группа сначала привлекла к себе внимание зарубежных СМИ и электронных клубов после чего нашла свое место в «модных» местах столицы, став одной из главных на новой сцене отечественной инди-музыки. Пластинки The Universe Made Of Darkness (2013) и Remedy (2018) закрепили столичных музыкантов в качестве постоянных участников музыкальных фестивалей в Испании, Сербии, Мексики и США. На данный момент группа имеет в своей дискографии три студийных альбома, последний из которых — «Андропов» (2020) — стал первым русскоязычным альбомом Tesla Boy.