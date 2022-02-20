Валенсия, Испания, , 20:26 — REGNUM 20 февраля в Валенсии на стадионе «Месталья» каталонская «Барселона» в матче 25-го тура испанской Примеры 2021/22 разгромила «Валенсию». Основное время встречи завершилось со счетом 4:1.

Пьер-Эмерик Обамеянг Chensiyuan

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (23' Хорди Альба, 38' Гави), Френки де Йонг (32' Усман Дембеле) и Педри (63'). Единственный мяч «летучих мышей» на 52-й минуте встречи забил 25-летний центральный полузащитник сборной Испании Карлос Солер после передачи Брайана Хиля.

Желтые карточки получили Хорди Альба (35'), Илайш Мориба (53'), Рональд Араухо (56'), Николас Гонсалес (72'), Тони Лато (76'), Карлос Солер (77') и Сержиньо Дест (90+3').

Статистика матча («Валенсия"/ «Барселона»)

Удары 11/6

Удары в створ 5/6

Владение 35%/65%

Угловые 8/3

Нарушения 22/16

Составы команд:

«Валенсия»: Мамардашвили, Диакаби, Гайя (Лато, 65'), Альдерете (Джемерт, 85'), Фулькье, Гильямон (Гомес, 46'), Солер, Хиль, Мориба (Рачич, 66'), Гедеш, Дуро (Андре, 85').

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Гарсия (Мингеса, 46'), Альба, Бускетс, де Йонг (Педри, 60'), Гави (Траоре, 81'), Дембеле (Гонсалес, 71'), Торрес, Обамеянг (Де Йонг, 81').

«Барселона», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 42 очка, вернулась на четвертую позицию. «Валенсия» с тридцатью очками осталась на двенадцатом месте.