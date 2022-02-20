20 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Алексей Мальгавко, , 21:25 — REGNUM В последнее время желающих провести выходные дни активно и на свежем воздухе становится с каждым годом всё больше. Зимой горожане образуют очереди на горках и в парках. Особую популярность набирают и уличные катки. В этом году в Омске работало много открытых новогодних катков, также теперь их заливают и во дворах, и у торговых комплексов, и на главных площадях города.

Каток на стадионе «Юность» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Особенно душевным и атмосферным мне показался каток на стадионе «Юность». Мне он напомнил детство и навеял ощущение добрых советских фильмов. Возможно, благодаря сохранившейся фактуре, которая стремительно уходит или меняется сегодня.

Пункт проката коньков Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Пункт проката коньков Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Пункт проката коньков Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Пункт проката коньков Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Заточка коньков Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Пункт проката коньков Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Пункт проката коньков Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Раздевалка Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Раздевалка Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Раздевалка Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Каток на стадионе «Юность» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Каток на стадионе «Юность» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Каток на стадионе «Юность» — один из самых крупных в нашем городе. Его площадь — 12 тыс кв. метров. Каток делится на две половины: на одной проходят массовые катания, а на второй играют хоккеисты-любители.

Каток на стадионе «Юность» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Каток на стадионе «Юность» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Каток на стадионе «Юность» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Каток на стадионе «Юность» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Каток на стадионе «Юность» в Омске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM