Мурманск, , 20:12 — REGNUM В Мурманске из-за взрыва газового баллона погибли двое мужчин, сообщает региональная прокуратура.

Газовый баллон I-r-p.ru

Трагедия произошла на одном из складов, расположенных на Восточно-объездной дороге. По данным ведомства, погибшие 1982 и 1987 годов рождения.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Люберцах при взрыве газа пострадал человек.