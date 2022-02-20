Мурманск, 20 февраля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Мурманске из-за взрыва газового баллона погибли двое мужчин, сообщает региональная прокуратура.

I-r-p.ru Газовый баллон

Трагедия произошла на одном из складов, расположенных на Восточно-объездной дороге. По данным ведомства, погибшие 1982 и 1987 годов рождения.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Люберцах при взрыве газа пострадал человек.