Москва, , 20:09 — REGNUM Как утверждает инсайдер Иван Карпов, московский ЦСКА и «Эвертон» достигли договоренности об аренде 26-летнего ивуарийского опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена до конца текущего сезона.

ЦСКА

Также сообщается, что большую часть зарплаты Гбамена покроют «ириски» и сам футболист.

В текущем сезоне Жан-Филипп Гбамен принял участие лишь в пяти матчах за «Эвертон» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 188 минут.

Гбамен перешел в «Эвертон» 2 августа 2019 года из немецкого «Майнца-05» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.