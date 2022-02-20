Химки, Московская область, , 20:04 — REGNUM Как сообщает издание «Чемпионат», санкт-петербургский «Зенит» сделал официальное предложение на предмет трансфера 26-летнего голкипера «Химок» и сборной России Ильи Лантратова.

ФК «Химки»

По информации источника, стороны выдут активные переговоры по трансферу вратаря. Сам Илья Лантратов готов перейти в «Зенит».

В текущем сезоне Илья Лантратов принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 31 мяч. Шесть матчей Лантратов отстоял «на ноль».

Лантратов перешел в «Химки» 1 июля 2019 года из воронежского «Факела» на правах свободного агента. Текущее соглашение российского голкипера с подмосковным клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.