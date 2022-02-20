Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Власти США ради предотвращения возможного военного конфликта на Украине не намерены признавать воссоединение Крыма с Россией, а также не примут какие-либо схожие решения по Донбассу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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«Нет», — заявил Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста телеканала.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав России после того, как зимой 2013−2014 года в столице Украины произошел государственный переворот. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, более 96% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.