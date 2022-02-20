Вашингтон, 20 февраля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов не меняют свою точку зрения, согласно которой Россия якобы планирует «вторжение» на Украину, заявил 20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Нет, как заявил президент [США Джо] Байден, всё, что мы видим, говорит нам о том, что решение, которое, как мы считаем, принял президент [России Владимир] Путин, осуществляется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны и Киев выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.