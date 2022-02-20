Донецк, , 19:32 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел в направлении поселков Александровка и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Отмечается, что обстрел в сторону Александровки был зафиксирован в 17:20 мск, было выпущено пять гранат из СПГ, а также в 18:00 мск, когда было выпущено 10 мин калибром 82 мм.

Обстрел также велся со стороны населенного пункта Марьинка. По Горловке обстрелы были зафиксированы со стороны населенного пункта Шумы в 17:30 и 18:17, было выпущено четыре гранаты из СПГ и шесть мин калибром 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Донецкой Народной Республики были вынуждены открыть ответный огонь по огневым точкам Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по огневым точкам ВСУ