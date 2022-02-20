Москва, , 19:22 — REGNUM Более 600 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 20 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Kraszdrav.ru

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«За последние сутки проведено 606 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 273 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в Российской Федерации госпитализированы с диагнозом COVID-19 10 372 человека.