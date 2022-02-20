Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Финальный эпизод сериала «Миротворец» установил рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом 20 февраля в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил режиссер Джеймс Ганн.

HBO JasonParis

«Спасибо Питеру Сафрану, Джону Сине, нашим невероятным актерам, членам съемочной группы и друзьям из HBO Max, но больше всего — всем вам за то, что смотрите!», — написал Ганн.

Также сообщается, что количество просмотров увеличилось на 44% по сравнению с премьерным показом.

Ранее появлялась информация, что HBO Max продлил серила на второй сезон. Главные роли в киноленте исполнили Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Чукуди Ивуджи, Дженнифер Холлэнд, Стив Эйджи и Роберт Патрик.