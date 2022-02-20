Екатеринбург, 20 февраля 2022, 19:17 — REGNUM В Екатеринбурге после гибели рабочего на стройплощадке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.
Его завели по факту нарушения требований охраны труда. Проводятся следственные действия. Виновным грозит до четырёх лет колонии.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля на стройплощадке обвалился грунт и местный житель упал в траншею. Мужчина погиб.
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