Екатеринбург, , 19:17 — REGNUM В Екатеринбурге после гибели рабочего на стройплощадке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело ru.torange.biz

Его завели по факту нарушения требований охраны труда. Проводятся следственные действия. Виновным грозит до четырёх лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля на стройплощадке обвалился грунт и местный житель упал в траншею. Мужчина погиб.

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