В Екатеринбурге после гибели рабочего завели уголовное дело
Екатеринбург, 20 февраля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге после гибели рабочего на стройплощадке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Уголовное дело
Его завели по факту нарушения требований охраны труда. Проводятся следственные действия. Виновным грозит до четырёх лет колонии.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля на стройплощадке обвалился грунт и местный житель упал в траншею. Мужчина погиб.