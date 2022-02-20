Луганск, , 19:13 — REGNUM Второй пассажирский поезд с жителями Луганской Народной Республики (ЛНР) отправился из Луганска в Россию, сообщает 20 февраля агентство Луганскинформцентр.

Железная дорога

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Отмечается, что поезд из 11 вагонов принял в Луганске около 800 пассажиров.

По пути следования в Россию он совершит остановки в Алчевске и Дебальцево, где возьмет еще около 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли более 40 тыс. беженцев.

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