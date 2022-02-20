Лидс, Великобритания, , 19:03 — REGNUM 20 февраля в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» «Лидс Юнайтед» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:4.

Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились Харри Магуайр (34' Люк Шоу), Бруну Фернандеш (45+5' Джейдон Санчо), Фред (70' Джейдон Санчо) и Энтони Эланга (88' Бруну Фернандеш). Голы «Лидса» забили Родриго и Рафинья на 53-й и 54-й минутах соответственно.

Статистика матча («Лидс Юнайтед"/ «Манчестер Юнайтед»)

Удары 16/15

Удары в створ 6/9

Владение 54%/46%

Угловые 3/3

Нарушения 13/19

Составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люк Эйлинг, Диего Льоренте (Джо Гельхардт, 46'), Стюарт Даллас, Паскаль Стрёйк, Адам Форшоу, Робин Кох (Хуниор Фирпо, 31'), Даниэль Джеймс, Джек Харрисон (Рафинья, 46'), Матеуш Клих, Родриго.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Скотт Мактоминай, Поль Погба (Фред, 67'), Джесси Лингард (Энтони Эланга, 67'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду (Рафаэл Варан, 85').

«Манчестер Юнайтед», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 46 очков, укрепился на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» с 23-мя очками остался на пятнадцатой строчке.