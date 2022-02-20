Москва, , 18:53 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 февраля проведет телефонные переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом 20 февраля сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Во исполнение договоренностей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня (20 февраля), — сказала дипломат. — Ле Дриан сегодня не смог».

Захарова добавила, что телефонный контакт между главами МИД России и Франции запланирован на 21 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины.