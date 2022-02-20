Хельсинки, , 18:49 — REGNUM Власти Финляндии не видят причин для пересмотра политики неучастия в Североатлантическом альянсе. Об этом 20 февраля заявил президент страны Саули Нийнистё.

Финляндия

«Пока я не вижу каких-либо причин для каких-либо драматических, неожиданных перемен. Все это необходимо тщательно продумать», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Президент Финляндии добавил, что на данную тему «идут большие дискуссии».

«Пока, я думаю, мы их продолжим. И в зависимости от того, что будет происходить на Украине, это может стать значительно более вероятным», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля министерство иностранных дел Финляндии призвало финских граждан срочно покинуть территорию Украины из-за напряженной ситуации вокруг указанной страны.

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