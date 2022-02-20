Хельсинки, 20 февраля 2022, 18:49 — REGNUM Власти Финляндии не видят причин для пересмотра политики неучастия в Североатлантическом альянсе. Об этом 20 февраля заявил президент страны Саули Нийнистё.
Президент Финляндии добавил, что на данную тему «идут большие дискуссии».
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля министерство иностранных дел Финляндии призвало финских граждан срочно покинуть территорию Украины из-за напряженной ситуации вокруг указанной страны.
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