Вулвергемптон, Великобритания, , 18:48 — REGNUM Сегодня, 20 февраля, в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» в последнем матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лестер Сити». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Конор Коуди, Макс Килман, Ромен Саисс, Раян Аит-Нури, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Даниэл Каштелу.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Рикарду Перейра, Люк Томас, Амарти Даниэль, Чаглар Сеюнджю, Юри Тилеманс, Вилфред Ндиди, Марк Олбрайтон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Патсон Дака, Адемола Лукман.

В последний раз «Вулверхэмптон» забивал «Лестеру» 19 января 2019 года. В последних пяти матчах этих двух команд «лисы» одержали две победы, трижды была зафиксирована ничья.