Вашингтон, 20 февраля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Если новые ограничительные меры против России ввести прямо сейчас, они потеряют «сдерживающий эффект». Об этом заявил 20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

U.S State Department Энтони Блинкен

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»Как только вы введете их (санкции), этот эффект исчезнет, — сказал Блинкен, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ввести уже санкции против России. — Так что до последнего момента мы (власти США) намерены сохранять этот сдерживающий эффект».

Он добавил, что США пытаются сдержать Россию от начала войны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о необходимости ввести новые санкции против России.