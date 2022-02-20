Дортмунд, Германия, , 18:39 — REGNUM Сегодня, 20 февраля, дортмундская «Боруссия» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет менхенгладбахскую «Боруссию». Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Марсель Пайгрим.

Составы команд:

«Боруссия» (Дортмунд): Грегор Кобель, Дан-Аксель Загаду, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Джованни Рейна, Махмуд Дауд, Джуд Беллингем, Торган Азар, Дониэлл Мален, Марко Ройс.

«Боруссия» (Менхенгладбах): Ян Цоммер, Марвин Фридрих, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Каудио Коне, Йонас Хофманн, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебайни, Алассане Плеа, Флориан Нойхаус, Брель Эмболо.

На данный момент «шмели» с пятнадцатью победами, шестью поражениями и 46-ю очками занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» из Менхенгладбаха располагается на тринадцатом месте.