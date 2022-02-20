Абакан, , 18:33 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки госпитализировано 63 пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего к 20 февраля в стационарах республики лечатся 1050 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В коронавирусном стационаре

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

15 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят 10 642 носителя коронавирусом.

«В Хакасии подтверждено ещё 2 случая смерти пациентов, имевших диагноз COVID-19. Скончались мужчины в возрасте 79 и 90 лет. Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала года — 203», — добавили в правительстве.