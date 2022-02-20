Рим, , 18:32 — REGNUM 28-летний фланговый нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай входит в сферу интересов итальянской Серии А. Как сообщает издание Diario Sport, на вингера претендуют «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай больше не входит в планы руководства «сине-гранатовых», так как ближайшим летом клуб может подписать таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

В текущем сезоне Депай забил восемь голов и отдал две результативные передачи в шестнадцати турах испанкой Примеры 2021/22.

За «Барселону» Депай выступает с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента. Текущее соглашение нидерландского футболиста с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года.