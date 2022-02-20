Киев, , 18:31 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с техническими сложностями при записи видео комментария для трансляции телеканала «Украина 24».

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

На протяжении минуты Кулеба пытался настроить видеозапись, крутил ее в руках, менял положение. При этом за кадром ему подсказывали, что надо делать. Однако Кулеба не смог настроить видеозапись и продолжил записывать выступление «вверх ногами».

На этом моменте ведущие, давясь от смеха, прервали его, отметив, что вернутся к словам министра после «борьбы с техникой».

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины.

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