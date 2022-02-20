Манчестер, Великобритания, 20 февраля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» запросил у «Монако» трансферную стоимость 20-летнего центрального защитника сборной Франции Бенуа Бадиашиле. Об этом 20 февраля сообщило издание The Sun.

«Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне на счету Бадиашиле лишь одна результативная передача в двадцати матчах за «монегасков» во всех турнирах, которых получил пять желтых карточек.

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «Монако» Бадиашиле составляет 28 миллионов евро. Соглашение французского футболиста с клубом Лиги 1 рассчитано еще на два с половиной года до конца сезона 2023/24.

После 25-ти туров «красные дьяволы», одержав двенадцать побед и набрав 43 очка, занимают четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.