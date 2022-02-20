Нижний Новгород, , 18:28 — REGNUM В Нижегородской области подготовлены места для размещения эвакуированных жителей Донбасса. Прибывшие в регион будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

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Ожидается, что в регион прибудет около 1 тыс. человек. По приезду для жителей Донбасса будет организован подвоз до пунктов временного размещения.

«Мы сделали все необходимое для того, чтобы принимать и размещать людей. В первую очередь, будут задействованы объекты социальной инфраструктуры, соответствующие необходимым требованиям. Прибывшие в регион будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области создан оперативный штаб, который оценивает возможности области по приему мирных жителей с территории Донбасса. Кроме того, регион направил первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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