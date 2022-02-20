Луганск, , 18:24 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской Народной Республики (ЛНР) еще 17 раз. Об этом 20 февраля сообщил «Луганский Информационный Центр» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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Так, украинские силовики в течении суток обстреляли поселок городского типа (пгт) Калиново, пгт Фрунзе, поселок Молодежное, поселок Голубовское, Золотое-5, село Веселая Гора, село Калиновка, село Нижнее Лозовое, село Санжаровка, село Лозовое, село Раевка и село Обозное.

Отмечается, что ВСУ применяли крупнокалиберные пулеметы, минометы калибра 82 и 120 мм, боевые машины пехоты БМП-1, артиллерийские орудия калибра 122 мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и автоматические станковые гранатометы АГС-17.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не потратил ни на одно государство больше денег, чем на Украину.