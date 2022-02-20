Мадрид, , 18:10 — REGNUM 20 февраля испанское издание Marca сообщило, что мадридский «Реал» ближайшим летом отпустит Иско, Гарета Бейла и Марсело. Контракты троих футболистов истекают 30 июня 2022 года.

Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Марсело Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что «сливочные» также планируют расстаться с Мариано Диасом, Дани Себальосом и Хесусом Вальехо.

После 25-ти туров чемпионата Испании «Реал», одержав семнадцать побед и набрав 57 очков, занимает первое место в турнирной таблице лиги. В матче 26-го тура, который состоится 26 февраля, «Реал» сыграет с «Райо Вальекано».

В текущем сезоне на счету Гарета Бейла лишь один забитый мяч в ворота «Леванте» в пяти матчах за мадридский клуб во всех турнирах. 33-летний бразильский защитник Марсело проиграл конкуренцию Ферлану Менди.