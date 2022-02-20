Вашингтон, 20 февраля 2022, 18:08 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планы встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым остаются.
Он добавил, что в ходе встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсекретарь США заявид, что конкретные идеи по укреплению безопасности России, США и Европы есть у официального Вашингтона.
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