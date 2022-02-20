Нью-Дели, , 18:05 — REGNUM Столкновение между сторонниками партий, являющихся конкурентами на выборах в штате Уттар-Прадеш, произошло в городе Айодхье (Индия), передает ANI.

Инцидент произошел во время выборной кампании. В столкновениях приняли участие сторонники правящей в Индии и штате партии БДП (Индийская народная партия), а также сторонники партии Самаджвади (Социалистическая партия).

По данным полиции, обе стороны конфликта обвинили друг друга в применении огнестрельного оружия.

Выборы в Законодательное собрание Уттар-Прадеша, одного из ключевых штатов Индии, проходят в несколько этапов с 10 февраля по 7 марта.