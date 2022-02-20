Барселона, Испания, , 18:03 — REGNUM 20 февраля в Барселона на стадионе «RCD Эспаньол» «Эспаньол» в матче 25-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграл вничью с «Севильей». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 36-й минуте встречи забил 24-летний испанский форвард Рафаэль Мир после передачи Алехандро Гомес — 0:1. В дебюте второй половины Серхи Дардер восстановил равновесие в счете — 1:1. На 70-й минуте Жюль Кунде получил прямую красную карточку и покинул поле.

Статистика матча («Эспаньол"/ «Севилья»)

Удары 11/7

Удары в створ 4/2

Владение 43%/57%

Угловые 3/7

Нарушения 14/14

Стартовые составы команд:

«Эспаньол»: Лопес, Педроса, Кабрера, Гил (Морон, 88'), Гомес, Пуадо (Эмбарба, 88'), Вилена (Видаль, 72'), Дардер, Баре, Де Томас, Эррера (Мелендо, 83').

«Севилья»: Буну, Аугустинссон (Торрес, 56'), Корона (Навас, 71'), Сантос, Кунде, Жордан (Ракитич, 56'), Делейни, Фернандо, Окампос, Марсьяль (Гомес, 26'), Мир (Эн-Несери, 71').

На данный момент «Севилья» с четырнадцатью победами и 51-м очком занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол», набрав 29 очков, располагается на четырнадцатом месте.