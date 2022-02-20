Рязань, , 18:02 — REGNUM Режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым прибытием на территорию Рязанской области жителей Донецкой и Луганской народных республик и необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения введен на территории Рязанской области с 20 февраля и до особого распоряжения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов, сообщили в пресс-службе облправительства.

Рязанский кремль Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Режим повышенной готовности вводится для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. КЧС Рязанской области поручено принять необходимые меры», — сообщили в пресс-службе.

Ранее власти Рязанской области заявили о готовности принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в ДНР и ЛНР началась эвакуация жителей — женщин, детей, пожилых людей, в связи с обострением ситуации на линии разграничения с Украиной.