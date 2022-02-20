Москва, 20 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон 20 февраля провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном

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В сообщении говорится, что в ходе переговоров российский лидер заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям Москвы по гарантиям безопасности.

«Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьёзностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся по инициативе французской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что необходимо добиваться, чтобы Запад соблюдал взятые обязательства, иначе получается нечестно, когда обещания не выполняются, особенно устные.