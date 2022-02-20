Париж, 20 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Власти Франции не рассматривают вариант отправки французских военных на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину», — сказал Бон в эфире радиостанции Radio J.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны и Киев выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.