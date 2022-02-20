Валенсия, Испания, , 17:50 — REGNUM Сегодня, 20 февраля, в Валенсии на стадионе «Месталья» футбольный клуб «Валенсия» в матче 25-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Муктар Диакаби, Хосе Луис Гайя, Омар Альдерете, Димитри Фулькье, Уго Гильямон, Карлос Солер, Брайан Хиль, Илайш Мориба, Гонсалу Гедеш, Хуго Дуро.

«Барселона»: Марк-Андре Тер Штеген, Сержиньо Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Гави, Усман Дембеле, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Бригада арбитров: Карлос дел Серро Гранде | Хуан Юсте | Гонсало Гарсия Гонсалес | Херман Сид Камачо.