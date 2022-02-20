Воронеж, , 17:49 — REGNUM Второй поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик встретили на станции Воронеж-1 днём 20 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пункт временного размещения Пресс-служба администрации Воронежа

Вторым составом из Ростовской области в Воронеж в 13:30 прибыли 976 человек — женщины, дети, пожилые люди, в том числе 113 воспитанников детских домов и интернатов.

Беженцев на автобусах отправили в 14 пунктов временного размещения на территории муниципальных районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 февраля в регионе прибыли около тысячи жителей ДНР и ЛНР. Всего в регионе создано 42 пункта временного размещения на 4,5 тыс. человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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