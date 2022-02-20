Вашингтон, 20 февраля 2022, 17:44 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к контактам с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что власти Соединенных Штатов готовы ответить России в случае, если Москва предпримет агрессивные действия против Украины.
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