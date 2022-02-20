Нижний Новгород, 20 февраля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. 31-летний нигерийский экс-нападающий «Уфы» и московского «Динамо» Сильвестр Игбун проведет вторую половину сезона в «Нижнем Новгороде».

Екатерина Калаева ИА REGNUM Центральный стадион «Динамо»

Как сообщает генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов, клуб подписал с Игбуном контракт, рассчитанный до 31 мая 2022 года: «Подписали ли контракт с Игбуном? Да, это так. Срок — до конца сезона, до 31 мая», — цитирует Измайлова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сильвестр Игбун принял участие в двенадцати матчах за «Динамо» во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 153 минуты и отметившись одним забитым мячом в ворота ставропольского «Динамо».