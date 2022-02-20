Бухарест, , 17:39 — REGNUM Гражданам Румынии рекомендовано избегать поездок на Украину и покинуть ее территорию в ближайшее время, отмечается в сообщении МИД Румынии.

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«В контексте текущего развития ситуации безопасности вблизи Украины … МИД настойчиво рекомендует румынским гражданам избегать любых поездок на Украину, проявлять особое внимание, а также принять во внимание скорейший отъезд с территории этого государства», — указано в сообщении.

Отдельно рекомендовано не посещать Крым, ДНР и ЛНР, а также территории Украины, граничащие с Россией и Белоруссией.