Киев, , 17:26 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире «Украина 24» рассказал, что, будучи главой государства, сумел «напугать» российских военных слухами о западном оружии.

Петр Порошенко Eurosolidarity.org

Сдержать «российскую агрессию» ему удалось при помощи дезинформации, добавил он.

Украина получила от Запада переносные ЗРК Javelin, но не имела права применять их на фронте. Тогда же, отметил Порошенко, он приказал распустить слух о том, что это вооружение находится в оснащении каждой бригады ВСУ и якобы уже на следующий день российские танкисты отказывались выходить на боевые позиции.

Ранее Порошенко заявил, что хочет стать депутатом Европейского парламента.

«Моя мечта: я хочу выиграть выборы в Европейский парламент и стать депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал он.