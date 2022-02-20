Мюнхен, Германия, , 17:20 — REGNUM Власти Нидерландов, которые ранее не поставляли Украине никакого оружия, изменили свое решение. Об этом, как передает телеканал «Украина-24», заявил 20 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Дмитрий Кулеба

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«На этой неделе правительство Нидерландов … поставило в Киев некоторые оборонительные вещи, необходимые для нашей обороноспособности», — заявил украинский дипломат.

Кулеба напомнил, что в 2021 году правительство Нидерландов не поставляло Украине никакого оружия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины.