Манчестер, Великобритания, , 17:15 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал «зеленый свет» на возможность продления контракта с 27-летним фланговым нападающим сборной Англии Рахимом Стерлингом. Об этом 20 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Рахим Стерлинг Kamran Hussain

Рахим Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро, а соглашение Стерлинга с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА англичанин набрал 5 (3+2) очков по системе гол+пас.