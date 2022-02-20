20 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 20:44 — REGNUM Итак, Олимпиада в Пекине закончилась. Всё! Finita la comedia! Hasta la vista, baby! Подводим итоги.

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

На первом месте расположилась сборная Норвегии: 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе заняли немцы: 12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград. А вот на третьем месте — и это большой сюрприз — Китай с 9 золотыми, 4 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

Меж тем спортсмены из Поднебесной традиционно не слишком выделяются блестящими результатами в зимних видах спорта, но, как говорится, дома и стены помогают. В случае Китая способствовали, правда, скорее не стены, а судьи. Уж они-то благоволили всерьёз! Да и к тем условиям, которые создали в Пекине, местные спортсмены логично адаптировались лучше других.

Плюс китайцы планомерно готовились к зимним Олимпийским играм не только в контексте инфраструктуры, но и в спортивной составляющей. Для того были созданы все условия. Победы на Олимпийских играх позиционировались и ставились как государственная задача, и решалась она соответственно — государственными же средствами через высшие инстанции.

Часть олимпийских объектов Пекина Picrazy2

И это важный момент, потому что спорт давно уже, отмечаем, ушёл из государственной/национальной в частную сферу. Да, есть традиции, есть определённая школа мастерства/наставничества, но государство больше не ведёт спортсмена от и до — подобная забота ложится на него самого (или, на первых этапах так точно, на его родителей). Талант по-прежнему важен, да, но колоссальную роль начинают играть возможности и деньги. Поэтому зачастую не от мощи государств многое зависит, хотя, ясное дело, и от неё тоже. И странны размышления о том, что спортсмен представляет исключительно страну. Не совсем, будем откровенны. В индивидуалистичном мире — индивидуалистичный спорт. К сожалению.

Тут, собственно, я делаю «мостик» к выступлению российских спортсменов. Они заняли девятое место. Выше нас оказались не только американцы и шведы, но и, к примеру, швейцарцы. Всё очень печально? На первый взгляд, да. Однако теперь смотрим полный расклад: Россия завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых — всего 32 медали! Это второе место в общем зачёте, а по «серебру» и «бронзе» мы лидеры. 32 медали — это наш зимний олимпийский рекорд. После всех разбирательств на Олимпиаде в Сочи нам оставили 29 медалей.

В общем, в Пекине нам всякий раз где-то немного или чуть-чуть не хватало. Не добежали, не достреляли, не добросили. Биатлонист Эдуард Латыпов знает, о чём я говорю. И такое «недо» во многом объясняется той войной, которую МОК и ВАДА (а фактически западный истеблишмент) объявили России. Да, да, не российскому спорту, а именно государству, стране и народу. Объявили и начали полномасштабную войну. Какого там поколения? А, пан Бжезинский? Что, впрочем, сразу оговорюсь, не отменяет проблем и предательств внутри российского спорта в частности и государства в целом; этому я, впрочем, посвящаю отдельные статьи.

А вот людей на Западе — хотя людей ли? — сильно раздражает, когда кто-то нарушает их теорию «конца света и последнего человека». Как так? Ведь это эволюция, и там на Западе покорена цивилизационная вершина, а тут варвары из России за золотыми медалями пришли.

Камила Валиева Luu

В итоге сочинский допинговый бред перерос во что-то совершенно отвратительное, когда под удар поставили 15-летнюю девочку Камилу Валиеву — совсем ребёнка. Подставили её препаратом, который, на самом деле, никак не влияет на возможности и способности фигуристов и фигуристок. Он, что называется, не из этой оперы. Потому били сугубо психологически — и в результате сломали девочку психологически: она, гений в своём виде спорта, заняла лишь 4-е место на Олимпиаде.

Что это? Конечно, гнусная и подлая инсинуация, но это ещё и сигнал — пугающе-алого цвета — всем тем подросткам и детям, которые захотят быть в той или иной форме с Россией: не стоит, себе дороже. В долгую играют мракобесы. Поколения модифицируют, навязывая покорность.

В общем, все эти отвратительные истории превратили и без того сомнительное действо, в которое мутировала Олимпиада, во что-то запредельное по своему цинизму, подлости и несмотрибельности. И ради этого стоило собираться у экранов? Хм… Пустые трибуны, редко усеянные трудящимися из Китая и малочисленными гостями из Нового и Старого Света, стали своего рода квинтэссенцией современных Олимпиад. И если раньше мы лишь подозревали: с ними что-то не так, то теперь уверены в этом на сто процентов. Ладно, на девяносто девять. Спасибо Валиевой и Большунову.