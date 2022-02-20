Тамбов, 20 февраля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Во вторник, 22 февраля, в Ростовскую область из Тамбова от танка «Тамбовский колхозник» отправятся две автомобильные фуры с гуманитарной помощью.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

В одной из них — продукты питания от местных производителей: мука, сахар, растительное масло, мясные консервы, бакалея. Во второй — изделия хозяйственно-бытового назначения: принадлежности для гигиены, средства индивидуальной защиты, постельное бельё, одноразовая посуда.

По инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова для помощи жителям Донбасса объединились представители бизнеса, крупных промышленных предприятий региона.

«Люди оказались в беде, и наш человеческий долг — просто помочь им. Приглашаю всех неравнодушных граждан принять в этом посильное участие», — отметил руководитель области Максим Егоров.

Процесс формирования и отправки гуманитарной помощи народным республикам находится под личным контролем главы региона.

«Тамбовщина — край неравнодушных людей. Во времена Великой Отечественной войны жители региона собирали средства на постройку танковой колонны. Танки с надписями на бортах «Тамбовский колхозник», принявшие боевое крещение в степях под Сталинградом, участвовали в уничтожении окруженной близ Волги группировки врага, освобождали города и села Ростовской области, Донбасса, Харьковщины, громили гитлеровцев на Курской огненной дуге и во многих других сражениях. Сейчас непростая ситуация в ДНР и ЛНР и в наших силах помочь тем, кому пришлось покинуть родной дом», — сказал Максим Егоров.