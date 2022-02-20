Лондон, , 17:01 — REGNUM 27-летний фланговый атакующий защитник «Челси» и сборной Италии по футболу Эмерсон Палмьери, выступающий за «Лион» на правах аренды, заявил, что не вернется в лондонский клуб до конца текущего сезона.

«Я не вернусь в «Челси», так как обещал Жуниньо, что останусь здесь до конца сезона. Я человек слова. Мне нравится в «Лион», хочу находиться здесь. Сложно сказать, что случится в следующем сезоне», — цитирует Эмерсона журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Эмерсона один забитый мяч и одна результативная передача в двадцати матчах французской Лиги 1 2021/22.

«Челси» выкупил Эмерсона 30 января 2018 года у «Ромы» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.