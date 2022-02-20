Киев, 20 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе. Об этом 20 февраля украинский лидер сообщил на странице в соцсети Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах, — написал глава Украины. — Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв Трехсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины».

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Владимир Зеленский в качестве основной цели переговоров с Москвой декларирует обсуждение урегулирования ситуации в Донбассе, но Россия — не сторона конфликта.