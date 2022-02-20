Париж, 20 февраля 2022, 16:58 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося 20 февраля телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает AFP.
Как сообщало ИА REGNUM, западные страны и Киев выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.
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